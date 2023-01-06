Александр Тукманов прокомментировал информацию о том, что Александер Чеферин будет единственным кандидатом на предстоящих выборах президента УЕФА

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов прокомментировал информацию о том, что Александер Чеферин будет единственным кандидатом на предстоящих выборах президента УЕФА.

55-летний юрист из Словении занимает этот пост с 2016 года. На последних выборах президента УЕФА в 2019 году он также был безальтернативным кандидатом.

— Мне кажется, что Чеферин неплохо относится к России. У руководства РФС с ним достаточно хорошие и прямые контакты. Думаю, хорошо, что он останется. Если будет кто-то другой на этом посту, то надо будет заново налаживать какие-то контакты и выстраивать отношения. Это было бы сложнее.

— Почетный президент Вячеслав Колосков тоже считает, что преемник Чеферина из какой-нибудь «недружественной» страны мог быть хуже для России. Но сейчас российские клубы и сборная отстранены от турниров УЕФА. Разве может быть хуже?

— Это было решение ФИФА, и УЕФА был вынужден подчиниться. Представьте, что туда пришел бы новый руководитель из недружественной нам страны. Может быть, тогда мы имели не только сегодняшнее отстранение от соревнований. Новый руководитель мог инициировать исключение из УЕФА. Тем более что у нас идут разговоры: давайте рассмотрим переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Поэтому я считаю, что остается Чеферин, и хорошо, пусть остается. У нас с ним нормальные отношения. Он был в России, во время чемпионата мира встречался с руководителями нашего государства на разных уровнях.

— Можно ли надеяться, что если ситуация изменится, то Чеферин поможет восстановлению российских клубов и сборной в турнирах УЕФА?

— Если со стороны ФИФА будет какой-то посыл, думаю, что он его поддержит. Чеферин не будет противиться, — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».