Трошечкин — об иностранных тренерах в России: «Исторически мы зовем Рюриковичей»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, почему в России меньше доверяют местным специалистам.

«Это менталитет наш. Еще исторически так сложилось, что мы Рюриковичей звали, чтобы у нас государство образовалось. Поэтому ничего нового в этом нет. Просто об этом говорят чуть больше, чем про игроков. Хотя тоже иностранцев приезжает много, и не всегда они сильнее наших футболистов. Едут при этом они стабильно. Это данность, мы с этим бороться не можем, только конкурировать», — сказал Трошечкин «СЭ».

В текущем сезоне Трошечкин провел 19 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, результативными действиями игрок не отметился.

Александр Абустин