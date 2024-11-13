Газзаев раскритиковал топ-клубы РПЛ за нежелание бороться за чемпионство: «Это ущербная психология»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«У нас есть первые шесть команд чемпионата, которые всегда претендуют на призовые места, — сказал Газзаев «СЭ». — Да, сейчас есть большая тройка из «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива», и, мне кажется, что тот же «Краснодар» показывает действительно настоящую чемпионскую игру. Но я надеюсь, что ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» навяжут им борьбу. У них у всех есть возможности бороться».

Также бывший главный тренер ЦСКА раскритиковал топ-клубы РПЛ, ставящих перед собой задачу попасть в первую тройку.

«Меня удивляет, когда в таких клубах говорят, что для них достижение — это быть в тройке. Мне хочется спросить: «А зачем тогда работать?». Нужно и себя, и футболистов настраивать на то, чтобы бороться за самые высокие места. У них есть огромные амбиции, традиции и возможности, так почему бы не замахнуться на чемпионство? Это ущербная психология. Нужно ставить максимальные задачи, а не довольствоваться какими-то второстепенными местами. Я надеюсь, что во втором круге, ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» максимально включаться и составят мощнейшую конкуренцию первой тройке», — добавил Газзаев.

После первого круга РПЛ на первом месте «Краснодар», который набрал 37 очков, следом идет «Зенит», набрав 36 очков, и тройку лидеров замыкает «Локомотив», в активе которого 34 балла.

Денис Сафронов