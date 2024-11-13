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Газзаев раскритиковал топ-клубы РПЛ за нежелание бороться за чемпионство: «Это ущербная психология»

Газзаев раскритиковал топ-клубы РПЛ за нежелание бороться за чемпионство
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«У нас есть первые шесть команд чемпионата, которые всегда претендуют на призовые места, — сказал Газзаев «СЭ». — Да, сейчас есть большая тройка из «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива», и, мне кажется, что тот же «Краснодар» показывает действительно настоящую чемпионскую игру. Но я надеюсь, что ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» навяжут им борьбу. У них у всех есть возможности бороться».

Также бывший главный тренер ЦСКА раскритиковал топ-клубы РПЛ, ставящих перед собой задачу попасть в первую тройку.

«Меня удивляет, когда в таких клубах говорят, что для них достижение — это быть в тройке. Мне хочется спросить: «А зачем тогда работать?». Нужно и себя, и футболистов настраивать на то, чтобы бороться за самые высокие места. У них есть огромные амбиции, традиции и возможности, так почему бы не замахнуться на чемпионство? Это ущербная психология. Нужно ставить максимальные задачи, а не довольствоваться какими-то второстепенными местами. Я надеюсь, что во втором круге, ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» максимально включаться и составят мощнейшую конкуренцию первой тройке», — добавил Газзаев.

После первого круга РПЛ на первом месте «Краснодар», который набрал 37 очков, следом идет «Зенит», набрав 36 очков, и тройку лидеров замыкает «Локомотив», в активе которого 34 балла.

Денис Сафронов

РПЛ
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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