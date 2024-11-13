Внук Черенкова примет участие в открытии матча легенд «Спартак» — «Динамо»

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Юрий Гаврилов, Сергей Родионов и внук Федора Черенкова Никита примут участие в символическом розыгрыше мяча в матче легенд «Спартак» — «Динамо».

Матч посвящен памяти Федора Черенкова. Номером открытия станет композиция «Там нет меня» в исполнении обладательницы премии «Золотой граммофон» Марии Зайцевой.

Матч легенд «Спартак» — «Динамо» пройдет 13 ноября на стадионе «Спартака» и начнется в 20.00 мск.