Александр Точилин: «Во втором тайме мы создали больше моментов, чем «Ростов»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:2).

— Старались отвечать «Ростову», особенно в первом тайме, — заявил Точилин в эфире «Матч Премьер». — «Ростов» дома агрессивен, мы планировали выходить из-под давления. В первом тайме это получалось. Потом выход из обороны сломался, и первый гол, прямо скажем, назревал.

Во втором тайме мы создали больше моментов, чем «Ростов», но не забиваешь ты — забивают тебе. Рикошет — и были сняты все вопросы о победителе. Хотя мы боролись, старались переломить ход матча и при 0:2.