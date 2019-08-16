Александр Точилин: «К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после матча 6-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:1) посетовал на судейскую ошибку. По его словам, подопечные смогли переломить ситуацию.

— Тяжелая игра для нас выдалась, хотя все начиналось достаточно неплохо. Первые 30 минут не позволяли «Оренбургу» не то что играть в футбол, а даже выходить со своей половины, — приводит слова Точилина пресс-служба «Оренбурга». — К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу как-то, может, повлияла. Если бы в первом тайме мы бы забили первыми, то игра бы складывалась по-другому. Но я благодарен ребятам, что в нужный момент переломили игру и вытянули результат.