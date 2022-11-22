Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:44

Тарханов: «Класс никуда не денешь. У Бердыева он есть, поэтому он еще работает»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Класс никуда не денешь. Он или есть, или его нет. У Бердыева он есть, поэтому он еще работает. После «Рубина» у него был перерыв, но потом он в «Кайрате» работал, а сейчас в Иране.

Чем Бердыев может помочь «Сочи»? Во-первых, в организации, но не только на футбольном поле, а вообще в клубе. А во-вторых, у него есть идеи о том, как строить игру. И, конечно, это игровая дисциплина.

Бердыев хорошо знаком с Нобоа, Джанаевым. Нобоа у него еще в «Рубине» хорошо играл. Им долго контакт друг с другом находить не надо будет.

Если Бердыев сейчас начнет работать в «Сочи», то у него до возобновления чемпионата будет достаточно много времени, чтобы в команде поняли его и его требования. А вот когда уже пойдет работа, тогда и посмотрим, какие будут результаты», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

Источник: https://betonmobile.ru/tarhanov-rasskazal-v-chem-pribavit-sochi-v-sluchae-naznacheniya-berdyieva-glavnyim-trenerom
ФК Сочи
Александр Тарханов
Курбан Бердыев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
Решение, которое бьет под дых КХЛ. Сокращение лимита на иностранцев понизит уровень лиги
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Глушаков: «Есть тренер с видением футбола, есть руководство клуба. Мы выполняем установку тренера»
Глушаков ничего не знает о возможной распродаже футболистов «Химок» зимой
Бакаев и Иван в старте «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»
Семак — о матче с «Црвеной Звездой»: «Решаем задачи по поддержанию тонуса для тех, кто играет немного»
Добровинский — о «Челси» и Захаряне: «А деньги «Динамо» когда заплатят за переход?»
В «Зените» отреагировали на интерес «Фламенго» к Клаудиньо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бакаев и Иван в старте «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»

В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова в турецкий клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости