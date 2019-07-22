Александр Шпрыгин: "Зимой "Динамо" надо брать Кокорина"

Известный болельщик "Динамо" Александр Шпрыгин считает, что московский клуб должен подписать зимой российского нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.

– Я, кстати, написал Саше письмо, когда он еще был в "Бутырке", поддержал его, но он не ответил. Это случилось после того, как кто-то выложил его ответ на другое письмо, и разразился скандал. Наверное, адвокаты посоветовали ему больше не общаться... Ну видите, какой приговор им вынесли... Когда он теперь вернется? И все-таки я считаю, что Саша пригодится "Динамо".

– Даже после отсидки?

– Да. Кокорина надо брать в "Динамо". Увижу Орещука, Юрия Николаевича Белкина (гендиректор клуба – Прим. В.А.) и скажу им об этом. Кокорина надо брать. И Смолова надо было выдергивать любыми путями в это межсезонье. (Виталий Айрапетов)

Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Полностью интервью с Шпрыгиным читайте – здесь