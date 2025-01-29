Ширко сомневается в необходимости возвращения Промеса в «Спартак»: «Хороший футболист, но очень скандальный»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса в московский клуб.

— В последнее время Промес активно намекает на свое возвращение, верите, что это может произойти?

— Понятно, что намекает, ему хочется играть, получать зарплату, славу и популярность. Несмотря на то, что он хороший футболист и отлично себя показал, но он очень скандальный и с таким прошлым. Не знаю, нужно ли это «Спартаку» или стоит двигаться дальше.

— Поможет ли он команде, если сейчас приедет?

— Конечно, он поможет, если приедет. Просто, опять же, такая история неоднозначная. Поэтому нужно ли это?

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас футболист выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Александр Абустин