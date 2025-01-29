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Сегодня, 14:40

Кузнецов — о словах Кокорина про уровень РПЛ: «Он же сам здесь играл. Самокритично»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

Кокорин назвал РПЛ «говном» в интервью на канале форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Я думаю, что это ненормально. Он же в этом, как назвал, «говне», сам и играл. Значит, он себя таким считает? Самокритично (смеется). Имеет ли он право такое говорить? У нас же можно что угодно сказать. Если его тут нет, не играет сейчас, значит, он ничего не боится, говорит. Но он же сюда вернется. Как к нему будут относиться потом? Вот вам выход. Не надо гадить в корзину, откуда сам питаешься. Он сам себя убил. Или он считает, что играет в чемпионате Кипра, и это очень сильный чемпионат? Неправильно это все.

Считаю ли я так же про РПЛ, как Кокорин? Нет, я считаю, что у нас чемпионат слабый по сравнению с европейскими. Я вам назову страны: Англия, Испания, Италия, Франция. У нас слабый чемпионат по сравнению с ними. Если мы сравниваем с другими — с Саудовской Аравией и прочими, мы с ними не играли. Для того, чтобы говорить так, нужно сравнивать с чем-то», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

33-летний Кокорин наиболее известен по игре за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак» в России.

С 2022 года Кокорин выступает за «Арис», в составе которого выиграл чемпионат Кипра в сезоне-2022/23.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
РПЛ
Дмитрий Кузнецов
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