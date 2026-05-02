Шикунов: «Жедсону нет места в этом «Спартаке»
Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил перспективы в команде полузащитника Жедсона после матча 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).
— По пенальти в ворота москвичей есть вопросы?
— Никаких. Барко заехал по ахиллам Бабкину. Зачем он вообще там оказался? Ему в другой штрафной надо быть. А он прилетел и сфолил. Необъяснимо...
— Вам понятен функционал Жедсона?
— Он игрок очень высокого уровня. Даже не сомневаюсь в этом. Здесь вопрос в том, как его использовать на поле. Карседо не может найти ему место на поле.
— Странно.
— Есть Барко, Литвинов, Умяров. Жедсона сдвигают влево, но это все-таки не его позиция. Вот вышел вместо него Дмитриев — сразу же обострил, вывел Угальде на удар. Даже не знаю, что теперь делать с Жедсоном. Он лишний в этой команде! Или Карседо надо играть без Барко, сажать аргентинца на лавку? (улыбается).
— А ведь за португальца заплатили почти 21 миллион евро. Провальный трансфер?
— Провальным я бы это приобретение не назвал. Во-первых, Жедсона купили при предыдущем тренере — при Станковиче. У Карседо несколько другой футбол, он не знает, куда поставить этого полузащитника. Повторюсь, сегодня Жедсон — в «Спартаке» лишний. Не спорю, деньги за него выложили приличные.
— Их уже не отбить?
— Посмотрим. У Жедсона есть очень сильные качества. Уровень мастерства весьма высокий. По идее, не проблема его за эти же деньги его продать. Тем более пишут о серьезном интересе к нему со стороны «Бешикташа». В «Спартаке» ему пока места нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0