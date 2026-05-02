Шикунов: «Жедсону нет места в этом «Спартаке»

Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил перспективы в команде полузащитника Жедсона после матча 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

— По пенальти в ворота москвичей есть вопросы?

— Никаких. Барко заехал по ахиллам Бабкину. Зачем он вообще там оказался? Ему в другой штрафной надо быть. А он прилетел и сфолил. Необъяснимо...

— Вам понятен функционал Жедсона?

— Он игрок очень высокого уровня. Даже не сомневаюсь в этом. Здесь вопрос в том, как его использовать на поле. Карседо не может найти ему место на поле.

— Странно.

— Есть Барко, Литвинов, Умяров. Жедсона сдвигают влево, но это все-таки не его позиция. Вот вышел вместо него Дмитриев — сразу же обострил, вывел Угальде на удар. Даже не знаю, что теперь делать с Жедсоном. Он лишний в этой команде! Или Карседо надо играть без Барко, сажать аргентинца на лавку? (улыбается).

— А ведь за португальца заплатили почти 21 миллион евро. Провальный трансфер?

— Провальным я бы это приобретение не назвал. Во-первых, Жедсона купили при предыдущем тренере — при Станковиче. У Карседо несколько другой футбол, он не знает, куда поставить этого полузащитника. Повторюсь, сегодня Жедсон — в «Спартаке» лишний. Не спорю, деньги за него выложили приличные.

— Их уже не отбить?

— Посмотрим. У Жедсона есть очень сильные качества. Уровень мастерства весьма высокий. По идее, не проблема его за эти же деньги его продать. Тем более пишут о серьезном интересе к нему со стороны «Бешикташа». В «Спартаке» ему пока места нет.