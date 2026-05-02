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2 мая, 09:30

Шикунов: «Зачем «Спартак» покупал Ливая? Угальде потерял кураж»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде этой весной.

— Угальде забил породистый гол в Самаре. Но что делать в целом с его статистикой этой весной?

— Статистика действительно ужасная. Один мяч в РПЛ после возобновления сезона. Такие цифры он показывал, когда только появился в «Спартаке». Потом красно-белые купили Барко, и Манфред с ним сыгрался, поймал свою волну. Забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром лиги.

— Потом опять «замолчал»...

— Причина? Покупка Ливая Гарсии. Непонятно, зачем вообще взяли этого нападающего, да еще и за такую сумму. (По данным портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил АЕК за африканца 18,7 миллиона евро. — Прим. «СЭ»). Станкович начал его ставить в состав. Угальде посадили на лавочку. Манфред потерял свой кураж. И до сих пор, по-видимому, поймать его не может. Пропала уверенность.

Что в итоге получилось? Купили Гарсию — прибили Угальде... А ведь он только начал выходить на серьезный уровень, европейские клубы стали проявлять к нему интерес. И на тебе! Сейчас не забивают ни Угальде, ни Ливай. Оба не соответствуют тем деньгам, которые на них были потрачены.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Жедсон Фернандеш в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (1:2) 1&nbsp;мая.«Жедсон — лишний игрок. Купили Ливая — прибили Угальде...» Шикунов — о поражении «Спартака»
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Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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