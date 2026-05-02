Шикунов: «Зачем «Спартак» покупал Ливая? Угальде потерял кураж»

Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде этой весной.

— Угальде забил породистый гол в Самаре. Но что делать в целом с его статистикой этой весной?

— Статистика действительно ужасная. Один мяч в РПЛ после возобновления сезона. Такие цифры он показывал, когда только появился в «Спартаке». Потом красно-белые купили Барко, и Манфред с ним сыгрался, поймал свою волну. Забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром лиги.

— Потом опять «замолчал»...

— Причина? Покупка Ливая Гарсии. Непонятно, зачем вообще взяли этого нападающего, да еще и за такую сумму. (По данным портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил АЕК за африканца 18,7 миллиона евро. — Прим. «СЭ»). Станкович начал его ставить в состав. Угальде посадили на лавочку. Манфред потерял свой кураж. И до сих пор, по-видимому, поймать его не может. Пропала уверенность.

Что в итоге получилось? Купили Гарсию — прибили Угальде... А ведь он только начал выходить на серьезный уровень, европейские клубы стали проявлять к нему интерес. И на тебе! Сейчас не забивают ни Угальде, ни Ливай. Оба не соответствуют тем деньгам, которые на них были потрачены.