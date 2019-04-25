На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Допрос подсудимого начал адвокат Прилипко:

- С детства я занимался футболом. Играл в детской команде с Павлом, дальше наши пути разошлись. Я в 22 года в Подольске получил травму, после двух операций восстановиться я не смог. И дальше был только любительский уровень. Плюс я тренирую детей.

- Вы знаете Павла?

- Около двадцати лет. Люблю и уважаю этого человека. Так же знаю Александра. Кирилла я знаю не так много.

- Вы среди оставшихся подсудимых можете назвать агрессивные качества?

- Нет.

- Были ли хулиганские побуждения?

- Нет. Ни в тех ситуациях, ни до этого. Все спорные моменты решались на уровне разговоров.

- Ваши действия в эпизоде с Соловчуком имели мотивы не хулиганского характера?

- Безусловно. Это спонтанная реакция на оскорбления.

- Как у вас происходило?

- Я был в Подольске, дома, потом мы созвонились с ребятами. Мы решили встретиться. Я подъехал по адресу.

- Перейдем к выходу из "Эгоиста"?

- Вышли в районе 6-7 утра. Я выходил один из последних.

- Что дальше?

- Мы ждали вторую машину. Услышал, что Кокорина Александра обозвали петухом. Была фраза: "Водитель назвал Кокорина петухом". Я развернулся, увидел Павла и Александра, они общались с водителем. Я был у всех за спиной.

- Далее?

- Я ему задал вопрос: "Какое основание было?". Он сказал: "Это мое мнение, я вправе высказывать".

- Как он держался?

- Вы знаете, я был удивлен: он вел себя уверенно.

- Он подтвердил, что он оскорбил их?

- Да.

- Дальше?

- Стоял охранник, я обратился к нему, чтобы узнать кто это. Он не знал. В это время Александр с Павлом беседовали. Ничего не предвещало конфликта. В какой-то момент Павел взял Соловчука в область подбородка. Соловчук ударил Павла.

- Сильно?

- Отшатнулся. Александр поймал его. Потом Соловчук пятился, Павел пытался ударить его, но безуспешно. Соловчук оббежал машину и побежал вдоль дома.

- Ваши действия?

- Я не побежал за ним - за ним побежали ребята. Видел, что упал Павел, запнувшись. В какой-то момент Соловчук остановился, Кирилл поравнялся с ним. Потом Соловчук ударил Кирилла в область груди. Мы с Александром побежали туда.

- Расскажите.

- По какой-то причине Соловчук остановился. Кирилл поравнялся, начал сближаться, получил удар в грудь и упал. Павел встал, направился туда. Возле крыльца произошел контакт Павла с водителем. Я не верю, что Павел мог сбить его ударом. Короче, Соловчук упал на крыльцо.

- Что делали вы?

- Все произошло быстро. В какой-то момент там оказались все.Моя цель - предотвратить конфликт. Я хотел поднять Соловчука и в какой-то момент, не сразу, мне это удалось. Была ситуация, что мы с Кокориным на повышенных тонах поговорили. Он думал, что я пытался его ударить.

- Александр не совершал ничего?

- Он просто пытался предотвратить конфликт.(Арман Мкртчян)

Мамаев и Кокорин дают показания в суде. Live