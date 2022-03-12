Бийол заявил, что игра Языджи говорит сама за себя

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1) оценил партнером по команде Марио Фернадеса и Юсуф Языджи, забивших голы.

— Что можешь сказать по Марио? В прошлом матче он получил травму, все думали, что не сыграет, а здесь выходит и забивает победный гол.

— А Марио можно сказать только хорошее. Он всегда отдает все за команду. Спасибо ему, что у него такой характер. Конечно, он говорит немного, но каждый раз его действия на тренировках и играх говорят сами за себя.

— Языджи — топ?

— Сами видите. Что мне тут сказать?

— С «Зенитом» ЦСКА борется или рановато?

— Надо идти от игре к игре с таким настроением. Думаю, мы можем выиграть все игры до конца, а потом посмотрим, если будет чемпионство.

— Что говорят новенькие ребята, в том числе Языджи, хотят ли они остаться на следующий сезон?

— Мне нечего сказать.

— Комфортно ли тебе в защите?

— Думаю, это видно, что мне не очень комфортно в защите.