«Спасибо ему, что у него такой характер». Бийол — об игре Марио Фернандеса
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1) оценил партнером по команде Марио Фернадеса и Юсуф Языджи, забивших голы.
— Что можешь сказать по Марио? В прошлом матче он получил травму, все думали, что не сыграет, а здесь выходит и забивает победный гол.
— А Марио можно сказать только хорошее. Он всегда отдает все за команду. Спасибо ему, что у него такой характер. Конечно, он говорит немного, но каждый раз его действия на тренировках и играх говорят сами за себя.
— Языджи — топ?
— Сами видите. Что мне тут сказать?
— С «Зенитом» ЦСКА борется или рановато?
— Надо идти от игре к игре с таким настроением. Думаю, мы можем выиграть все игры до конца, а потом посмотрим, если будет чемпионство.
— Что говорят новенькие ребята, в том числе Языджи, хотят ли они остаться на следующий сезон?
— Мне нечего сказать.
— Комфортно ли тебе в защите?
— Думаю, это видно, что мне не очень комфортно в защите.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7