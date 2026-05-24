Овечкин о борьбе за золото РПЛ: «Динамо» сделало ответочку, не дало «Краснодару» выиграть»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал итоги сезона РПЛ-2025/26.

«Я московский динамовец. Переживаю за «Динамо», они молодцы, не дали «Краснодару» выиграть, потому что краснодарцы не дали победить бело-голубым несколько лет назад. «Динамо» сделало ответочку», — сказал Овечкин в эфире Матч ТВ.

В 29-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. В итоге чемпионом России стал «Зенит» с 68 очками, а «быки» с 66 очками заняли второе место.

«Динамо» (45 очков) завершило сезон на седьмой строчке.

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