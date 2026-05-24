Аршавин похвалил Соболева за игру в сезоне РПЛ-2025/26

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин похвалил форварда сине-бело-голубых Александра Соболева и отметил его вклад в чемпионство команды в РПЛ-2025/26.

«Соболев молодец. Вряд ли он следил за моими словами. Просто хотел себя проявить. Он вытащил весну и внес огромный вклад в чемпионство», — сказал Аршавин.

29-летний Соболев впервые в карьере стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 на его счету 13 голов в 38 матчах.

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