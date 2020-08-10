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«Александр, мы с тобой». Сборная России поддержала Соболева

10 августа 2020, 14:47
Александр Соболев. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Александр Соболев. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
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Сборная России поддержала нападающего «Спартака» Александра Соболева в связи со смертью матери. Форвард забил мяч в ворота «Сочи» в матче первого тура Тинькофф — РПЛ (2:2) и посвятил гол маме.

«Соболев отличился за клуб и посвятил гол маме, — говорится в сообщении в Instagram сборной. —  Недавно ее не стало. Александр, мы с тобой»

Во время матча главный арбитр Василий Казарцев показал форварду желтую карточку за снятую футболку после гола. Под ней у футболиста была еще одна футболка с изображением матери.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDrVvOcDk9f/

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