Александр Мостовой: «Если «Краснодар» хочет что-то выиграть, ему нужно вернуть Ивича»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодару» стоит вернуть Владимира Ивича, если клуб хочет завоевать трофеи.

В марте этого года Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара». Его сменил Мурад Мусаев.

«Для меня спад «Краснодар» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе. Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на один балл.