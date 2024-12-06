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Андрей Канчельскис: «Роль запасного игрока может сломать Соболева»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболеву нужно играть. Он не в том возрасте, чтобы получать по 10-15 минут игрового времени. Понятно, что он переходил в «Зенит», чтобы получить новый вызов, но пока как-то не получается. А роль запасного игрока может сломать его окончательно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно. У 28-летнего форварда нет результативных действий в РПЛ-2024/25. На счету футболиста два забитых мяча и результативная передача в Кубке России.

В турнирной таблице РПЛ после 17 туров лидирует «Зенит», набравший 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», у которого 38 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Спартак» (34 очка).

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Кр. Советов
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