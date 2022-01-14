Александр Мостовой считает, что Бакаеву не стоит уходит из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение, что Зелимхану Бакаеву не нужно покидать команду.

«По мне, да, это потеря для «Спартака», — цитирует Мостового Betonmobile.ru. — Ему не всегда доверяют тренеры, ни первый, ни второй, ни третий. Вроде Витория начал доверять, но сейчас уже другой.

Ваноли тоже должен разбираться в футболе, поэтому может быть. Мне кажется, ему не стоит уходить. Я всегда его защищал, для «Спартака» он нужный, он спартаковский".

По данным «СЭ», Бакаев с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак» свободным агентом. Действующее соглашение 25-летнего полузащитника с клубом истекает в конце сезона. Стороны не могут договориться о новом контракте.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака», а за основной состав команды выступает с 2015 года. При этом сезон-2018/19 он провел на правах аренды в тульском «Арсенале».