«Локомотив» проведет два сбора в Испании

15 января футболисты основной команды «Локомотива» выйдут из отпуска и пройдут углубленный медицинский осмотр, сообщает пресс-служба клуба.

16 января «железнодорожники» отправятся в Марбелью (Испания), где проведут два тренировочных сбора в рамках подготовки к весенней части чемпионата. Первый тренировочный сбор продлится до 27 января. 1 февраля начнется второй тренировочный сбор, а 19 февраля игроки начнут подготовку к матчу с «Краснодаром».

Сразу из Испании команда отправится в Краснодар, где 27 февраля пройдет первый официальный матч «Локомотива» в 2022 году.