Агент Языджи прокомментировал информацию о договоренности по переходу в ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о том, что стороны договорились об аренде игрока в ЦСКА.

«Сегодня все идет позитивно. Клуб вас проинформирует», — сказал Чебеджи «СЭ».

В текущем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль». Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего турка в 15 миллионов евро.