Мостовой — об Абаскале: «Хорошо, что раскусили этого клоуна! Тедеско такой же»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на свой первый тренерский трофей. Команда «Союз Чемпионов» стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол».

— Показалось, вы чуть не заплакали после первого тренерского трофея.

— Ну да, я чуть эмоционально пережил. Приятный момент. Тяжелая игра, ребята выложились на 120 процентов.

— Но для вашей карьеры это ведь как дворовый футбол.

— Ребята-то радостные.

— Это первый ваш тренерский трофей.

— Да я уже устал от трофеев. Любой матч мы всегда выигрываем. Мои ребята —красавцы.

— Вы не боитесь, что это может быть последний ваш тренерский трофей?

— Да нет, конечно! Чего бояться? Я в жизни чего только не видел.

— Нам уже хочется на вас посмотреть в профессиональном футболе.

— У нас не любят тех, кто говорит правду.

— Вы же понимаете, что в большие команды сразу не зовут...

— Кого-то зовут. Поверьте, я видел таких. Кто даже по мячу не попадал!

— Кого, например?

— Абаскаля. Кто это такой вообще? Он не играл. Где он работал? Он не знает, как по мячу ударить.

— Но он тренировал до этого. Даже Чалова успел.

— Хорошо, что раскусили этого клоуна! Такого же как Тедеско, который случайно попал в футбол.

— То есть вы верите, что вас могут пригласить сразу в большой клуб?

— Да я не тороплюсь. Мне зачем туда? Захотят — пригласят. Не хотят — не надо. Я живу! Жизнь одна у человека.