Мостовой — об Абаскале: «Хорошо, что раскусили этого клоуна! Тедеско такой же»
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на свой первый тренерский трофей. Команда «Союз Чемпионов» стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол».
— Показалось, вы чуть не заплакали после первого тренерского трофея.
— Ну да, я чуть эмоционально пережил. Приятный момент. Тяжелая игра, ребята выложились на 120 процентов.
— Но для вашей карьеры это ведь как дворовый футбол.
— Ребята-то радостные.
— Это первый ваш тренерский трофей.
— Да я уже устал от трофеев. Любой матч мы всегда выигрываем. Мои ребята —красавцы.
— Вы не боитесь, что это может быть последний ваш тренерский трофей?
— Да нет, конечно! Чего бояться? Я в жизни чего только не видел.
— Нам уже хочется на вас посмотреть в профессиональном футболе.
— У нас не любят тех, кто говорит правду.
— Вы же понимаете, что в большие команды сразу не зовут...
— Кого-то зовут. Поверьте, я видел таких. Кто даже по мячу не попадал!
— Кого, например?
— Абаскаля. Кто это такой вообще? Он не играл. Где он работал? Он не знает, как по мячу ударить.
— Но он тренировал до этого. Даже Чалова успел.
— Хорошо, что раскусили этого клоуна! Такого же как Тедеско, который случайно попал в футбол.
— То есть вы верите, что вас могут пригласить сразу в большой клуб?
— Да я не тороплюсь. Мне зачем туда? Захотят — пригласят. Не хотят — не надо. Я живу! Жизнь одна у человека.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -