Защитник «Черноморца» Кирш: «Думаю, что в ближайшее время пообщаемся с Зыряновым»

Защитник «Черноморца» Илья Кирш ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в «Зенит». 20-летний футболист арендован новороссийским клубом до конца сезона-2025/26.

— Ты ранее говорил, что у тебя долгое время не было коммуникации с «Зенитом». Константин Зырянов в недавнем интервью намекнул, что следил за всем футболистами. Связался ли с тобой клуб?

— Если Константин Георгиевич сказал, что следит за всеми игроками и за теми, кто находится в аренде, то не стоит в этом сомневаться. Пока что он не связывался и не общался со мной. Но думаю, что в ближайшее время это произойдет, — сказал Кирш «СЭ».

В этом сезоне защитник провел 7 матчей в первой лиге и не отличился результативными действиями.