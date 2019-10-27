Александр Мостовой: «Постойте, я же не критиковал самого Тедеско»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (3:0).

— Вы были одним из тех, кто не понимал, почему «Спартак» пригласил Тедеско. Сейчас поменяли свое мнение о немецком специалисте?

— Постойте, я же не критиковал самого Тедеско. Я ничего против него не имею. Мне была непонятна сама ситуация. Как это сделалось?

— Как?

— По какому принципу назначили этого тренера? Вот и все. Почему берут человека из ниоткуда и ставят во главе «Спартака»? Был бы на его месте кто-то другой сейчас, могли бы так же сыграть и победить «Локомотив».

— Думаете?

— Красноречивый пример — «Динамо». Поставили человека, которого особо никто не знал, а бело-голубые при нем нанесли поражение ЦСКА. И что здесь такого? Так бывает. (Виталий Айрапетов)

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»