Александр Мостовой: «Постойте, я же не критиковал самого Тедеско»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (3:0).
— Вы были одним из тех, кто не понимал, почему «Спартак» пригласил Тедеско. Сейчас поменяли свое мнение о немецком специалисте?
— Постойте, я же не критиковал самого Тедеско. Я ничего против него не имею. Мне была непонятна сама ситуация. Как это сделалось?
— Как?
— По какому принципу назначили этого тренера? Вот и все. Почему берут человека из ниоткуда и ставят во главе «Спартака»? Был бы на его месте кто-то другой сейчас, могли бы так же сыграть и победить «Локомотив».
— Думаете?
— Красноречивый пример — «Динамо». Поставили человека, которого особо никто не знал, а бело-голубые при нем нанесли поражение ЦСКА. И что здесь такого? Так бывает. (Виталий Айрапетов)
Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»