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Александр Мостовой: «Постойте, я же не критиковал самого Тедеско»

22:39
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (3:0).

— Вы были одним из тех, кто не понимал, почему «Спартак» пригласил Тедеско. Сейчас поменяли свое мнение о немецком специалисте?

— Постойте, я же не критиковал самого Тедеско. Я ничего против него не имею. Мне была непонятна сама ситуация. Как это сделалось?

— Как?

— По какому принципу назначили этого тренера? Вот и все. Почему берут человека из ниоткуда и ставят во главе «Спартака»? Был бы на его месте кто-то другой сейчас, могли бы так же сыграть и победить «Локомотив».

— Думаете?

— Красноречивый пример — «Динамо». Поставили человека, которого особо никто не знал, а бело-голубые при нем нанесли поражение ЦСКА. И что здесь такого? Так бывает. (Виталий Айрапетов)

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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