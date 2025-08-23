Тарасов о карьере Батракова: «Нужно слушать свое сердце, а не подсказки»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— За Батраковым следят скауты «Манчестер Сити». Как думаешь, Алексей дорос до уровня таких клубов?

— Я думаю, за ним в целом многие европейские клубы пристально следят. Не могу сказать, что рано переходить. Нужно просто самому прочувствовать, где он видит перспективу, куда подсказывает сердце, а не слушать подсказки.

Всегда может быть опасность, что не заиграет. Это вопрос психологии и менталитета — многие уезжали и не справлялись из-за нашего менталитета. Момент адаптации, конечно, очень сложен — нужно поменять образ жизни, привыкнуть к культуре. К этому надо быть готовым и ему, и семье, и агентом, — сказал Тарасов «СЭ» на забеге движения «Здоровое Отечество».

Батраков — воспитанник «Локомотива». 20-летний россиянин забил 24 гола и сделал 10 результативных передач в 50 играх за основную команду железнодорожников.