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Сегодня, 13:30

Глебов заявил, что не оформил бы Fan ID на месте активных болельщиков

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Данил Глебов.
Фото Global Look Press

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал об общении с болельщиками ростовской команды по вопросу Fan ID.

— В октябре соберется круглый стол Государственной думы РФ. Ты веришь, что возможны изменения в этом вопросе?

— Надеюсь, что болельщикам пойдут навстречу. Как-то, наверное, решат этот вопрос.

— То есть отменят?

— Не знаю, может, и отменят. По мне должен быть разговор с лидерами фанатского движения всех команд. Мне кажется, нужно выслушать друг друга и принять удобное для всех решение.

— Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.

— У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.

— Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?

— Не знаю. Если активным болельщиком, нет.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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