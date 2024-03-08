Александр Мостовой: «Чемпионство «Спартака» в этом сезоне — это что-то из области фантастики»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

«Если бы они еще обыграли сине-бело-голубых, то можно было бы понять разговоры о возвращении в чемпионскую гонку и все в этом духе. Но случилась ничья, турнирные расклады никак не изменились. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне — что-то из области фантастики», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 играх. В следующем туре красно-белые сыграют с «Факелом». Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 (мск).

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17.