Семин отметил физическую форму «Ростова» после победы над «Краснодаром»: «Ростовчане в хорошем состоянии»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Ростова» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Краснодар» чересчур упростил игру, ему не хватает комбинационных козырей, которые приводили к победам в начале сезона. У «быков» большая обойма хороших игроков! Полного впечатления после продолжительного перерыва пока на сегодня нет. Но надо учитывать, что «Ростов» в хорошем физическом и психологическом состоянии. Ростовчане очень мощно провели два матча после паузы", — сказал Семин «СЭ».

«Ростов» (27 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».