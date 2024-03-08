«Ростов» — «Краснодар»: видео голов матча

«Ростов» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ — 2:1.

25-я минута, Мохаммад Мохеби — 1:0

62-я минута, Мохаммад Мохеби — 2:0

66-я минута, Джон Кордоба, — 2:1

«Ростов» (27 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».