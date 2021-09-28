Александр Мостовой: «Кутепов должен выйти и сказать: «А я почему не играю?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым" заявил, что защитник красно-белых Илья Кутепов должен получать больше игрового время.

— Кутепов уже два года сидит в запасе. Почему он не выходит? Выходит Кофрие, которого привезли из Бельгии, до этого никто вообще не знал, как он выглядит, и ставят в основной состав. А где Кутепов? Он же должен выйти и сказать: «А я почему не играю?» Значит, Кутепову все хорошо, а Кофрие выходит и играет, и нормально играет для наших чемпионатов, — сказал Мостовой.