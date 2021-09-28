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Александр Мостовой: «Тедеско закопал Бакаева»

18:16
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым" рассказал об отношении бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско к Зелимхану Бакаеву.

«Бакаева всегда поддерживал, как только он появился в «Спартаке». Он футболист с хорошими качествами, выходы один на один. Другое дело, что как раз Тедеско Бакаева и закопал. Он сначала ставил его, потом не ставил, потом убрал, а потом про Бакаева вообще все забыли.

А Бакаев был игроком сборной. Что там произошло? Бакаев, наверно, думал уже уходить куда-нибудь, чтобы поиграть. Тедеско все и сделал с ним", — сказал Мостовой.

Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона. Его заменил Руй Витория.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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