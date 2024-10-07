Глушенков из-за травмы пропустит около четырех недель

Пресс-служба «Зенита» сообщила о предварительных сроках восстановления полузащитника Максима Глушенкова.

«По результатам обследования у Глушенкова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около 4-х недель. Сине-бело-голубые желают Максиму Глушенкову скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.

25-летний россиянин получил травму 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).