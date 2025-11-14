Футбол
14 ноября, 21:05

Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о давлении на «Спартак» со стороны СМИ.

«Спартак» — всегда самая обсуждаемая команда. Мы берем ее за основу. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит, а стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. Если «Зенит» еще один год ничего не выиграет, то будут также про него говорить. Оно же всегда так», — сказал Мостовой «СЭ».

После 15 туров «Спартак» идет на шестой строчке в РПЛ с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Petr Bitkin

    Конечно. Спартак говно в кишках, и првратился в прах. А вот сердец деби... то есть я хотел сказать: "болельщиков". "Он" вечен. И - ням :) Фанатеть не запретишь, это болезнь в сердце, наверное :)

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Пой, ласточка, пой! Пой яркой весной! Сердце моё, наконец, успокой - пой, ласточка, пой, хи :)... какие вы все хорошие :)

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    утырков много,всяко орут(

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Я хоть и конь,Спартак по граблям идет,но они с их обсером народная команда(сколько лайков и сколько дилайков),это не равнодушие народа к команде,так Римская империя строилась)

    14.11.2025

  • hattabysh

    Ну да, другие кричат ЗПРФ.

    14.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Не хотел царя коментировать,но оступится,промахнутся,подскользнутся это не Спартак(Спартак сегодня это,головой три раза подряд в одну стену,себе в ногу бесконечно стрельнуть и подскользнуться там где сами обосрались)

    14.11.2025

  • EVVIP

    Какой же длинный у Спартака конец...

    14.11.2025

  • optimist61

    так это тоже говорит о популярности клуба

    14.11.2025

  • TokTram_

    Аообще, "конец" провозглашают брледы "Спартака". Остальные - просто смеются )

    14.11.2025

  • Ю.Ю.

    Кто все? Ни от кого, кроме КБ, не слышал ничего подобного. Как и про дух, который есть только у спартаковцев.

    14.11.2025

  • 1~18

    Зачем всех в секту записал?))

    14.11.2025

  • 1~18

    Я рад, что ты знаешь историю))

    14.11.2025

  • Gordon

    Конечно, не кричат. Как минимум потому что они не "Спартак" :) А так эту хрень только некоторые слабо воспитанные кричат.

    14.11.2025

  • Ю.Ю.

    Так ведь вы, красно-белые, и горлопаните громче всех при первой же неудачи. Есно, не все, но очень многие.

    14.11.2025

  • mikeV

    Оступиться - это как? Это как если бы выигрывать чемпионат каждый год, а потом не выиграть? А причём тут Спартак?

    14.11.2025

  • Gordon

    Если только одержимые настолько, что в честь неудач "Спартака" ники себе придумывают:)))))

    14.11.2025

  • Gordon

    Сами себя провозгласили - и все стали так называть? :)))))))))

    14.11.2025

  • gan75

    Так это потому, что другие не кричат: "Мы Спартак, а вы г0вн0!"...

    14.11.2025

  • 1~18

    последние 25 лет ржут над ним

    14.11.2025

  • 1~18

    Разнылся. Вы ж сами себя провозгласили народной.

    14.11.2025

  • 555 555

    Потому что Спартак есть Спартак. А другие нервно курят в сторонке.

    14.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

