Мирзоян — о возможном переходе РФС в Азию: «Надо все посмотреть: плюсы и минусы, обсудить до конца. Тогда и будет приниматься решение»

Член исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал итоги заседания исполкома РФС, где обсуждался возможный переход организации из УЕФА в АФК.

Сборная России была исключена из стыковых матчей на ЧМ-2022 и отстранена от отбора на Евро-2024.

— Почему не было принято решение о переходе в АФК?

— Вы считаете, что такое серьезное решение надо сразу принимать? Надо все посмотреть: плюсы и минусы, обсудить до конца. Тогда и будет приниматься решение.

— А что может измениться за 2-3 дня?

— А что вы сегодня хотели услышать?

— Да. Мы переходим. Или — нет, мы остаемся.

— Чтобы сказать «да» или «нет», нам нужно все обсудить. Вы думаете, что это так все быстренько? Взял и ушел?

— Вы за уход в Азию или против?

— Моя личная позиция — обсудить.

— А в обсуждении какую точку зрения вы занимаете? Например, Колосков против ухода.

— Я должен разобраться. Колосков более опытный человек, нежели я.

— Правда ли, что большинство членов исполкома РФС было за уход в Азию?

— Это вы у них спрашивайте. Я вам это не буду говорить.

— Наводили справки, готовы ли нас принять в Азии?

— Лично я не наводил.

— Может, об этом говорил кто-то из членов исполкома? Или президент РФС Александр Дюков?

— Вы у них и спросите. Я сказал вам свое мнение.

— Вас не смущает, что если уйдем в Азию, то назад в УЕФА будет уже не вернуться?

— Когда до меня все дойдет, тогда я вам все расскажу.

— Получается, что сегодняшнего обсуждения не хватило?

— Все, закрыли тему. Я занимаюсь другими вопросами, — сказал Мирзоян «РБ Спорт».