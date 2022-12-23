В «Оренбург» не поступало предложений по защитнику Гойковичу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клуб не поступало предложений по защитнику команды Ренато Гойковичу.

«У нас хорошие отношения с Ренато и его агентом. Если будет какое-то хорошее предложение, то мы его рассмотрим. Но на данный момент никто по нему в клуб не обращался. Его контракт действует еще полтора года, он с нами», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее агент Гойковича сообщил, что защитником интересуются несколько клубов.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 16 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.