Александр Мейтин: «Фанатам, участвовавшим в драке, грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы»

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин в интервью «СЭ» высказался по поводу драк между болельщиками «Динамо» и «Спартака», которые предшествовали матчу между командами в 20-м туре Тинькофф — чемпионата России. Он рассказал о том, как фиксировались нарушители.

— Что на самом деле произошло по дороге на «ВТБ Арену» между фанатами?

— В одном случае в районе Ленинградского шоссе группа агрессивно настроенных граждан ворвалась в троллейбус, где ехало несколько фанатов. Но своевременное вмешательство сотрудников полиции помогло погасить конфликт и обойтись без серьезных последствий. Что касается выяснения отношений на станции метро «Маяковская», то ее участников зафиксировала система идентификации. А после матча они были задержаны в метро и сейчас в отношении их проводятся следственные действия по статье УК «Хулиганство» — 213 часть 2.

— Во что в итоге может обойтись драка в общественной месте?

— Штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы или до семи лет лишения свободы. Вот и думайте, что лучше — громадный штраф или хороший футбол? (Александр Львов)

Полностью интервью Мейтина