Александр Медведев заявил, что «Зенит» выполнил все поставленные цели в трансферный период

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги летней трансферной кампании.

— Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно, — цитирует Медведева ТАСС. — К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу — это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли.

Состав «Зенита пополнили Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Йордан Осорио, Алексей Сутормин и Александр Васютин.

— Сейчас новички должны влиться в коллектив, в команду, тем более сейчас будет окно на игры сборной, — отметил Медведев. — Оно небольшое, но времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно. У нас много игроков уехали в сборные и России, и других стран, полностью команда соберется только после того, как завершится пауза на игры сборных. А те, кто останутся, будут тренироваться.

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