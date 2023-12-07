Александр Медведев: «Мне Артур не звонил, и я ему не звонил»

В «Зените» высказались об интересе к полузащитнику «Палмейраса» Артуру

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Артуру.

— Сегодня Артур подтвердил, что у него есть предложение от «Зенита». Чем вас привлек этот игрок?

— Слухи не комментируем. Мне Артур не звонил, и я ему не звонил.

Ранее 25-летний футболист сообщил, что ему поступило предложение от «Зенита» и он сейчас находится на стадии размышлений.