Игрок «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Полузащитник «Палмейраса» Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита».

«Предложение действительно поступило. Мы думаем над ним вместе с клубом, агентами и семьей. Решение зависит от менеджеров и моих представителей, которые занимаются этим вопросом», — приводит слова Артура TNT Sports Brazil.

Ранее журналист Фред Соареш сообщал, что сине-бело-голубые интересуются Артуром и еще одним бразильским футболистом. По информации источника, «Зениту» придется продать Вендела и Клаудиньо, если они намерены приобрести игроков.

В сезоне-2023 25-летний Артур сыграл 43 матча за «Палмейрас», забил 10 голов и отдал 2 результативных паса.