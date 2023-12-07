Карасев — лучший судья чемпионата России-2023/24

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 18-го тура чемпионата России. 11-е назначение в качестве судьи получил москвич Сергей Карасев.

Он лидирует по числу игр в турнире и, исходя из этого показателя, может считаться лучшим в РПЛ. Еще пять раз он выполнял функции ВАР, один раз — АВАР.

По 10 встреч в 18 турах в роли рефери у Евгения Кукуляка, Кирилла Левникова, Алексея Сухого и Рафаэля Шафеева.