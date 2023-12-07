Семак рассказал, что в «Зените» травмирован лишь Караваев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самочувствии футболистов команды.

«Травмирован только Караваев. Приболел Васильев. Вопрос по Клаудиньо — насколько он восстановится после повреждения», — рассказал Семак.

После 17 туров «Зенит» идет на 2-м месте в турнирной таблице (33 очка).