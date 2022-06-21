Умяров: «У меня защита диплома на носу! Заканчиваю институт — РГУФК»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал о дипломной работе для завершения учебы в институте.

— У меня защита диплома на носу! Заканчиваю институт — РГУФК. Тема диплома — восстановление судей после матчей. Сам писал! Почему именно она? Так получилось — хорошо разбираюсь в этом. Теперь с судьями будет особый контакт. Общение с судьями? Конечно, неоднократно. Но пока не расскажу, что буду говорить на защите. Вдруг интервью прочитают те, кто будет принимать защиту. Сюрприза не выйдет, — сказал Умяров «СЭ».