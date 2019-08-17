Александр Медведев: «Матюнин из двух зол выбрал меньшее для «Ахмата»

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что систему видеоассистента рефери (ВАР) необходимо в скорейшем времени ввести во всех матчах. Встреча снова охарактеризовалась рядом спорных судейских решений.

Главный арбитр встречи Алексей Матюнин на седьмой минуте удалил капитана гостей Ризвана Уциева. Во втором тайме он не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони, а на 65-й минуте не назначил пенальти за фол на аргентинце.

— Думаю, все согласятся, что «Зенит» потерял два очка, а «Ахмат» приобрел одно, — цитирует ТАСС Медведева. — Хочу отметить, что у соперника благодаря работе главного тренера Рахимова хорошо выстроенная команда, неуступчивая. Это мы знаем не только по выездным матчам, где особенно трудно играть, но и по домашним.

Могут говорить, что «Зенит» 85 минут играл в большинстве и надо было забивать. Я не слышал, но по всем жестам свистка не было и «Зенит» забил гол — получается, судья из двух зол выбрал меньшее для «Ахмата», дав красную карточку.

Чем в том числе красив футбол, так это длинными пасами на выход — когда игрок не находится вне игры, а стартует в один момент с ударом по мячу. Да, у нас нет системы видеоассистента рефери, но если посмотреть со всех камер, видно, что Ригони не был вне игры и забил чистый и красивый гол. Такие пас и гол украшают футбол. Ассистент главного арбитра (Дмитрий Сафьян) должен был видеть, откуда наносится удар и где находился Ригони при старте, а не когда принял мяч.