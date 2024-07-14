Медведев: «Жду, что Глушенков точно будет в списке 33 лучших игроков сезона»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о дебюте полузащитника Максима Глушенкова в петербургском клубе.

«Жду, что Максим точно будет в списке 33 лучших игроков сезона, а желательно — в списке лучших 11», — приводит слова Медведева Sport24.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В OLIMPBET Суперкубке России 24-летний россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.