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Медведев: «Жду, что Глушенков точно будет в списке 33 лучших игроков сезона»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о дебюте полузащитника Максима Глушенкова в петербургском клубе.

«Жду, что Максим точно будет в списке 33 лучших игроков сезона, а желательно — в списке лучших 11», — приводит слова Медведева Sport24.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В OLIMPBET Суперкубке России 24-летний россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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