Ломовицкий: «Не справился с давлением в «Спартаке»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал о периоде карьеры в «Спартаке».

— Многие говорят о сверхдавлении в «Спартаке» — ты его ощутил?

— Да. И считаю, что не справился с ним...

— Почему?

— В «Спартаке» меня сразу бросили в пекло. Дебютный матч был с «Оренбургом», когда на трибунах собрались 36 тысяч зрителей. А я буквально вчера играл за «Спартак-2» при ста болельщиках... И вдруг выхожу перед полным стадионом в основе команды, которая недавно стала чемпионом.

Мой второй матч — квалификация Лиги чемпионов с ПАОКом в Греции, где болельщики просто сумасшедшие. Они ненавидят соперника — их агрессия реально ощущается на поле. Меня это злило, заводило.

Третья игра за «Спартак» — с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где команда не побеждала пять лет. Сыграли 0:0, но мы с Рассказовым с первых минут стали катиться под всех с круглыми глазами...

Вот с таких матчей и атмосферы я и дебютировал в команде.

— То, что ты описал — это же круто. Ты не об этом мечтал?

— Да, но при этом «Спартак» переживал неудачный период, шли скандалы: Глушаков, Каррера, агенты. И сначала ты действительно играешь на эйфории, но в долгую так не получится.

В таких больших клубах должны играть те, кто психологически подготовлен. Чтобы выступать за «Спартак», нужно быть сильным футболистом не только в плане техники, но и ментальности. Нужно быть игроком с именем.

В «Спартаке» от любого новичка, даже дебютанта из академии, ждут результата здесь и сейчас — тренер, руководство, болельщики, журналисты. Никто не даст времени на то, чтобы ты набрался опыта и сформировался как игрок. Именно это и давит.