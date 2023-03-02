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Сегодня, 11:48

Сперцян заявил, что ему было комфортно играть с Черниковым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что ждет полноценного возвращения Александра Черникова на поле.

«Конечно, я скучаю по Черникову. Мне комфортнее, когда он на поле. Скучаем вообще по всем, кто травмирован. Желаю ребятам скорее вернуться на поле. Они нужны нам», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Черников получил травму в сентябре 2022 года, после которой футболист пропустил всю первую часть сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-skuchayu-po-chernikovu-s-nim-mne-komfortnee-igrat/
Александр Черников
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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