Сперцян заявил, что ему было комфортно играть с Черниковым

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что ждет полноценного возвращения Александра Черникова на поле.

«Конечно, я скучаю по Черникову. Мне комфортнее, когда он на поле. Скучаем вообще по всем, кто травмирован. Желаю ребятам скорее вернуться на поле. Они нужны нам», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Черников получил травму в сентябре 2022 года, после которой футболист пропустил всю первую часть сезона.