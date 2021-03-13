Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ломовицкий после гола в ворота ЦСКА показал пальцами ромбик. Игрок арендован у «Спартака»

14:57
Александр Ломовицкий отмечает гол в ворота ЦСКА.
Александр Ломовицкий отмечает гол в ворота ЦСКА.
Теги:

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий отметился голом в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

Хавбек забил гол на 45-й минуте встречи и сделал счет 2:0. При этом Ломовицкий, который арендован у «Спартака», после взятия ворот показал пальцами ромбик.

В текущем сезоне Ломовицкий провел 13 матчей за «Арсенал», в которых забил два гола.

Арсенал Т — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир