Талалаев прокомментировал назначенный пенальти в матче «Зенит» — «Ахмат»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:4). 48-летний российский специалист поделился своим мнением об 11-метровом в ворота грозненцев на 65-й минуте встречи.
— После назначения пенальти вас показала камера. Вы смотрели в планшет и вроде посмеялись. На ваш взгляд, был ли пенальти?
— Я не высказываюсь по поводу судейства. По поводу игрового эпизода — мне кажется, нарушения с нашей стороны не было, — сказал Талалаев.
(Гоша Чернов)
?? Вот так Азмун реализует 11-метровый и удваивает счет в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 13, 2021
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