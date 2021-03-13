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Талалаев прокомментировал назначенный пенальти в матче «Зенит» — «Ахмат»

18:48
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:4). 48-летний российский специалист поделился своим мнением об 11-метровом в ворота грозненцев на 65-й минуте встречи.

— После назначения пенальти вас показала камера. Вы смотрели в планшет и вроде посмеялись. На ваш взгляд, был ли пенальти?

— Я не высказываюсь по поводу судейства. По поводу игрового эпизода — мне кажется, нарушения с нашей стороны не было, — сказал Талалаев.

(Гоша Чернов)

Зенит — Ахмат

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