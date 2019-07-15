Александр Коломейцев: "Гол Кварацхелии? Да какая разница, кто нам забил"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после ничьей с "Рубином" (1:1) в матче первого тура чемпионата России отметил, что команда расстроена результатом встречи.

– В прошлом сезоне "Локомотив" часто вел в счете 1:0 и доводил игры до победы. Что-то поменялось?

– Да нет. Это случайность. Была неопасная подача, мяч полетел в штрафную, и мы пропустили. Вроде все контролировали, не могу сказать, что нас поджимали, или давили.

– Сильно расстроены этой ничьей? Все-таки начало сезона.

– Расстроены. Стартовая игра, начало чемпионата... Нам хотелось начать с победы. У игроков была уверенность в своих силах, поэтому мы расстроены.

– Вам забил Кварацхелия, бывший партнер по команде. Вдвойне обидно?

– Не важно, кто нам забил. Какая разница?

– Как вы относитесь к позднему началу матчей?

– В Лиге чемпионов и Лиге Европы матчи всегда поздно начинаются. А сегодня понедельник. Я так понимаю, что в другое время болельщикам было бы еще хуже, с работы не добраться. Восемь часов – это не совсем позднее время. Вот в 21.30 действительно неудобно. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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